Pendik’te bulunan 2 katlı binada yangın çıktı. Binanın 2’inci katı alev alev yanarken çevrede büyük panik yaşandı. Evin yandığı anlar kameralara böyle yansıdı.

Yangın, Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesinde bulunan 2 katlı binanın 2’inci katında saat 16.00 sıralarında çıktı. Alevlerin birden büyümesiyle yangın 2’inci katlı tamamen sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri güvenlik önlemi alarak sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için geniş çaplı çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmazken, o yaşanan panik dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Evi ’oğlu’ yaktı iddiası

Evde yaşayan madde bağımlısı şahsın yangını çıkardığını iddia eden mahalle sakini Hüseyin Alp, “Evin oğlu uyuşturucu bağımlısı, annesini evden kovmuş. Madde bulamadığı içinde evi ateşe verdi” şekilde ifadeler kullandı.