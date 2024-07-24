Pendik’te gece saat saatlerinde denize giren bir şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Pendik Kaynarca Sahil Bulvarı üzerindeki sahil parkında gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sahil parkından denize giren bir kişi kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans, sahil güvenlik ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri denizde kaybolan vatandaşı bulabilmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın cenazesi morga kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Metin Keskin isimli bir vatandaş, "Aracımla sahil yolunda hareket halindeydim. Bir polis kalabalığı gördüm. Aracımı park edip olay yerine gittim. Bir tane vatandaşımızın denize düştüğünü öğrendim. 1.5- 2 saat içinde sahil güvenlik ekipleri, polis ekipleri ve dalgıçlarla beraber arayarak cansız bedeni buldular. Ben sadece buradan geçerken kalabalığı gördüm. Vatandaşın şu an cansız bedeninin çıkarıldığını söylüyorlar. Güvenlik şeridini çektiler. Şu anda ailesi başında bekliyor" dedi.