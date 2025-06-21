Ancak son gelişmelere göre bu kez indirim gündeme geldi.

13 Haziran’da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran’da motorine yine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran’da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran’da benzine 1 lira 56 kuruş ve motorine 1 lira 87 kuruş zam yapılmıştı. 21 Haziran’da ise motorin fiyatı 3 lira 30 kuruş, benzin fiyatı 1 lira 51 kuruş artmıştı.

Sektörden edinilen bilgilere göre, bugünkü 3 lira 30 kuruşluk zamdan sonra motorin fiyatına 24 Haziran Salı gününden itibaren 1 lira 66 kuruşluk bir indirim uygulanması bekleniyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Bu hesaplama belli bir fiyat değişim farkına göre rafineri için üst satış sınırını oluşturuyor.