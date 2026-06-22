Üç nesildir çikolatalar üreten Melodi Çikolata, dünyaca ünlü Peanuts markasıyla bir lisans iş birliği yaptığını duyurdu.

Melodi Çikolata, Peanuts ile lisans iş birliği yaptı. Snoopy, Charlie Brown ve arkadaşlarının dünyasını yansıtan Melodi Çikolata Peanuts Koleksiyonu, zamansız karakterleri her yaşa hitap eden özel tasarımlı ürünlerde bir araya getiriyor. Marka, Charles M. Schulz tarafından 1950 yılında üretildiğinden bu yana tüm dünyada yoğun ilgi görüyor.

İkonik karakterler ve özel tasarımlar bir arada

Koleksiyonda, güvenilir içerik ve lezzet, Peanuts estetiğiyle buluşuyor. Çikolata markasının tablet, madlen ve pralin çeşitleri, Snoopy ve diğer sevilen Peanuts karakterlerinin ikonik illüstrasyonları ile tasarlanan özel kutularda sunuluyor. Koleksiyonda markanın karakterleri, dostluk, kutlama ve sevgi temalarını paylaşıyor. Koleksiyon ürünleri, çikolata markasının 11 mağazasında, tüm Hello Sweetie mağazalarında, seçkin pastaneler, çikolata dükkanları, marketler ve melodicikolata.com adresinde satışa sunuluyor.