Tekirdağ’da bir adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 20 bin TL tütün, sigara yapma ve tütün malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, Ergene ilçesindeki Yulaflı Mahallesi’nde H.H. isimli şahsın kiraladığı iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edildi. İş yerine düzenlenen aramada, kaçak tütün üretimi ve satışında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Aramada; 1 adet dolum makinesi, 1 adet 200’lük kompresör, 1 adet 100’lük, 1 adet kurutma makinesi, 495 kilogram kıyılmış tütün, 110 kilogram Tekel tütünü, 260 bin adet dolu makaron ve 480 bin adet boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon 20 bin TL olduğu belirtildi. Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.