Bir mağarada 12 askerin metan gazından etkilenerek şehit olduğunu belirten Hatimoğulları, şehitlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerini iletti. Barışın ve yaşam hakkının tesis edilmesini en önemli hedef olarak gördüklerini belirten Hatimoğulları, DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dikkat çekti. İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Hatimoğulları, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde tarihi bir haftaya girildiğini söyledi. Görüşmede sürecin geldiği aşama ve atılması gereken adımların istişare edildiğini belirtti. Bu sürecin başarıyla ilerlemesi halinde Türkiye’deki siyasi ve hukuki engellerin kalkacağını, demokratik dönüşümün ve barışın kapılarının açılacağını dile getirdi. Türkiye halklarının sürece olan desteğinin ve umudunun her zamankinden büyük olduğunu söyleyen Hatimoğulları, bu umuda denk düşecek güvenin artırılması gerektiğini vurguladı. Tarihi günlerin tali günlere dönüşmemesi gerektiğini belirterek, DEM Parti’nin bu uğurda elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi. 27 Şubat çağrısı ve 12 Mayıs kongre kararıyla başlayan sürecin en kritik haftalarından birine girildiğini ifade eden Hatimoğulları, önümüzdeki yüz yılın geleceğini belirleyecek bir anın geldiğini söyledi. Bu anın, herkesin özlemini duyduğu barışın merasimi olacağını belirterek, gazetecilerin, siyasi partilerin, kadın örgütlerinin ve diğer demokrasi güçlerinin bu ana tanıklık edeceğini söyledi. Bu sürecin zafer ya da yenilgi anlamına gelmediğini, tüm toplumun ortak başarısı olduğunu vurguladı. Demokratik bir ülke olmanın, halklar ve inançlar arasında eşit ilişkiler kurmanın Türkiye’nin barışı için en güçlü güvence olacağını söyledi. Barışa ve demokrasiye olan inançlarını yineleyen Hatimoğulları, ortak yaşamı birlikte inşa etme kararlılığında olduklarını ifade etti. Büyük mücadeleler ve bedeller verildiğini, mutlulukların yarım kaldığını ve birçok genç hayatın toprağa düştüğünü dile getirdi. Böyle bir dönemeçte, bu duygu ve düşüncenin hem aklı hem de yüreği kaplaması gerektiğini belirterek kimsenin mesafe koymaması gerektiğini söyledi. Barışın eşiğinde olunduğunu vurgulayan Hatimoğulları, barışı demokratik bir zeminde kalıcı hale getirmenin önemini dile getirdi. Barış zemininin kurulmasında tüm toplumun özne olması gerektiğini ifade etti. Bu haftaki silah bırakma merasimi ve onu takip edecek sürecin, Türkiye’yi gerçek bir barışa taşıyacak somut adımlarla sürdürülmesi gerektiğini belirterek, buna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kaynak: İHA