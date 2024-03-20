Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgerinde PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin hava operasyonları ile imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, “Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi.” dedi.