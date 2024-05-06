Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü genç sürücü park halindeki arabaya çarpıp kaçtı. Aracının plakasını kaza yerinde düşüren sürücü 1 kilometre kaçabildi. Trafik ekiplerine mukavemet gösteren sürücü ekipler tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Mesudiye mahallesi Çiftlik sokak üzerinde seyir halinde olan Ö.A (20) yönetimindeki 16 BCL 870 plakalı otomobil, sokak üzerinde park halinde olan 43 ACR 379 plakalı otomobile çarpıp kaçtı. Park halindeki otomobilin sürücüsü aracı sürücüsü durumu trafik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kaza yerinde plakasını düşüren sürücüyü 1 kilometre uzaklıktaki evinde buldu. Polislere mukavemet gösteren sürücü ekipler tarafından ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen sürücüsünün yapılan kontrollerde 1.67 promül alkollü olduğu öğrenildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, para cezası uygulandı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: SEHER YAŞA