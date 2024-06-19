Edirne’de polis ekiplerince Kurban Bayramı’nın son günü dolayısıyla dron destekli denetim yapıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, bayram boyunca denetimlerini aralıksız olarak sürdürdü. Kazaların önüne geçmek için kentin işlek noktalarında görev alan polis ekipleri, bayramın son günü de araçları durdurarak evraklarını kontrol etti ve kurallara uyum konusunda uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde denetim noktalarında görev alan ekipler arife günüden itibaren hem sürücülerin bayramını kutladı, hem de trafik kurallarına uyumun önemine değindi.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Tatil için yurt dışından Türkiye’ye gelen Timur Bulut, hız sınırının geçilmemesi ve emniyet kemerinin önemine vurgu yaparak sürücülere çağrıda bulundu.

Denetimlerde 60 araç kontrol edildi, 28 araca 32 bin Türk lirası ceza uygulandı.