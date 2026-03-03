Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu’nun 31 Aralık 2025 tarihli nüfus verilerini baz alarak illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini yeniden düzenledi. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre 600 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde her ile en az bir milletvekili hakkı tanınırken, kalan sandalyeler nüfus büyüklüğüne göre dağıtıldı. Milletvekili sayısı yüksek olan illerde ise birden fazla seçim çevresi oluşturuldu.

Hesaplamalar sonucunda 18 milletvekiline kadar temsil edilen iller tek seçim çevresi olarak kabul edildi. Bu sayının üzerine çıkan dört il için ise seçim çevresi düzenlemesi yapıldı. Buna göre 19 ila 35 milletvekili çıkaran iller iki, 36 ve daha fazla milletvekili çıkaran iller ise üç seçim çevresine ayrıldı.

Bu kapsamda Bursa (21 milletvekili) ve İzmir (28 milletvekili) iki seçim çevresine bölünürken, Ankara (37 milletvekili) ve İstanbul (96 milletvekili) üç ayrı seçim çevresi üzerinden temsil edilecek. YSK’nın seçim çevrelerini belirlerken nüfus dağılımı, ilçelerin idari yapısı, coğrafi konum ve ulaşım imkanlarını dikkate aldığı belirtildi.

Öte yandan, Ankara’nın Güdül ilçesi 2 numaralı seçim çevresinden 3 numaralı seçim çevresine alındı. Komisyon raporunda YSK’nın bu kararının seçim işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için alındığı vurgulandı.