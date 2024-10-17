İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda olaya ilişkin detayları paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 16 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 22.40 sıralarında Ödemiş Trafik Denetleme ekipleri tarafından yapılan bir trafik uygulaması sırasında, O.A. adlı sürücü durduruldu. Evraklarını teslim etmeye hazırlanan sürücü, ani bir manevra yaparak polis memuru Recep Ersoy’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üzerine düşen Ersoy, kaputa tutunarak aracın üzerinde yaklaşık 3 kilometre boyunca sürüklendi.

Olay yerine sevk edilen takviye ekipler, sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ali Yerlikaya paylaşımında, "Yaralı polisimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için zor şartlar altında canla başla çalışan kahraman polisimize ve jandarmamıza şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsini korusun," ifadelerini kullandı.