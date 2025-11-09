Galatasaray taraftarları, eski kaptanları olan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan için, ’Selçuk İnan buraya’ tezahüratı yaparken, Kocaeli tribünleri ıslıkla tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray, saat 17.00’de karşılaşacak. Müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Kocaelispor Teknik Direktörü için ’Selçuk İnan buraya’ tezahüratında bulundu. Kocaelispor tribünleri ise bu duruma ıslıkla tepki gösterdi. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray’da oynayan İnan kupalar kazanıp, takım kaptanlığı yaptı.