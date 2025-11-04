Merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi’nde bundan yaklaşık 4 ay önce yürekleri ısıtan bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Motosikletli polis eğiticisi Kadir Özdemir, trafikte ilerlerken yanına bir kişi koşarak yaklaştı. Polis memuru Özdemir, "Gel sakin ol gel" dedi. Ancak genç polise yumruk attı. Polis bunun üzerine motosikletinden inip genci kolundan tutup kendine saldırmasını önledi. Polis kaldırıma oturan gencin özel birey olduğunu fark etti. Bunun üzerine Özdemir, gence sarılarak onu sakinleştirirken duygulandıran görüntüler ortaya çıktı.

O anlar ise saniye saniye görüntülendi.