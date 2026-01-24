Bu sezon mütevazı kadrosuna rağmen, bütçeli takımların olduğu grupta büyük bir başarıya imza atarak liderliğe yükselen İnegöl Kafkasspor, Yalova FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Ligde geride kalan 17 hafta sonunda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 34 puan toplamayı başardı. Maç başına 2 puan ortalaması yakalayan İnegöl temsilcisi, attığı 28 gole karşılık kalesinde ise 14 gol gördü.

ADETA DEPLASMAN CANAVARI

Bu sezon deplasman maçlarında müthiş bir başarı elde eden İnegöl Kafkasspor, konuk olduğu 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, attığı 15 gole karşılık kalesinde ise sadece 6 gol gördü. İnegöl ekibi son 5 deplasman maçını ise kazandı.

YALOVA FK NASIL BİR TAKIM?

Süper lig devi Fenerbahçe SK’nın alt yapı projesine dahil edilen Yalova FK, bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe U19 takımından bir çok oyuncunun dahil edilmesi gençleştirilen Yalova FK, geçtiğimiz hafta Galata Spor Kulübü’nü deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı.

Ligde geride kalan 17 hafta sonunda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan ev sahibi ekip, attığı 25 gole karşılık kalesinde ise 18 gol gördü.

Topladığı 26 puanla ligde 7. sırada yer alan ekip, Play-Off hattına sadece 4 puan uzaklıkta. Bu sezon Play-Off’a kalma mücadelesi veren ekip, İnegöl Kafkasspor’u yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Yalova FK kendi saha ve seyircisi önünde ise bugüne kadar 9 maç oynadı. Bu maçlardan sadece 3’ünü kazanan ekip, 3 maçta berabere kalırken 3 maçı ise kaybetti. Evinde 10 gol atan ekip, kalesinde ise 8 gol gördü.

YALOVA FK-İNEGÖL KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig, 1 Grup 18. Haftasında Yalova FK-İnegöl Kafkasspor arasında oynanacak olan lig maçı 25 Ocak Pazar günü saat 15.00’de Yalova Atatürk Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.