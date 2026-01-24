Hakemler: Mehmet Terece, Abdullah Özcan, Mevlüt Bozok
İnegölspor: Mehmet Efe Çelik, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Hasan Alp Altınoluk, Özcan Aydın, Kerem Dönertaş, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
Karaman Futbol Kulübü: Yakup Mert Çakır, Mustafa Çolak, Yasin Küçük, Fatih Kızılay, Mustafa Murat Uslu, Yusuf Yardımcı, Umut Buğra Çınar, Mustafa Emir Meşe, Furkan Koyuncu, Emir Can Sayar, Hasan Akpınar
Sarı kartlar: Ahmet Özkaya(İnegölspor)
Kırmızı kart:
Goller: Hasan Alp Altınoluk, Emre Keleşoğlu, Kerem Dönertaş (İnegölspor) Emir Can Sayar(Karaman)
Maçtan önemli dakikalar
16'ncı dakikada gelişen atakta İnegölspor korner kazandı. Topun başına geçen Özcan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Hasan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
30'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Özcan'ın vuruşunu kaleci çeldi. Topla buluşan Emre Keleşoğlu topu ağlarla buluşturdu. 2-0
38'nci dakikada gelişen Karaman atağında topla buluşan Emir Can'ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
39'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Kerem'in vuruşu ağlarla buluştu. 3-1