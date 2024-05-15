Gemlik'te İstanbul üzerinden gelen ve çeşitli noktalarda polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli bir otomobil, sıkı takip sonucunda zeytinlik alanda terk edilmiş olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, otomobili takibe alarak Gemlik'e kadar izledi. Ancak kaçmaya çalışan şahıslar, polislerin sıkı takibiyle birlikte Engürücük Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda aracı terk ederek kaçmayı denediler.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta yapılan ilk incelemede yüklü miktarda nakit para buldu. Şimdi ise mahkeme kararıyla yapılacak olan geniş çaplı arama için otomobil emniyet otoparkına çekildi.

Kaçan şahısların yakalanması için ise polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.