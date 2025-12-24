Çok sayıda dizi ve filme imza atan TİMS&B Prodüksiyon’un CEO’su Savcı, saç ve kan örneklerinin alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İşlemlerinin ardından Savcı’nın Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade vermesinin beklendiği bildirildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda tanınan isimlere yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında son olarak gözaltına alınan kişinin yapımcı Timur Savcı olduğu belirtildi.

TİMUR SAVCI KİMDİR?

Türk sinema dizi ve film yapımcısı Timur Savcı, 1975 yılında Adana'da dünyaya geldi. Adana Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü yıllarda yapım asistanı olarak işe başladı ve hukuk fakültesinde süren eğitim hayatına son verdi.

2006 yılında kurduğu Tims&B Productions adlı yapım şirketiyle Türk televizyon kanallarında gösterime giren pek çok popüler diziye ve sinema filmine imza attı.

Bu diziler arasında 2011 yılında yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl, Türk sinema ve dizi tarihinin en başarılı yapımlarından biri olarak kabul edilir. 2013 yılında Cemal Okan ile birlikte TAFF Pictures (Tam Aile Filmleri Fabrikası)'nı kurdu. Bu şirketle 40'tan fazla sinema filmi yaptı.

Ocak 2017'de Burak Sağyaşar ile ortak olarak TİMS&B Productions'ı kurdu. 14 Ocak 2020'de Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği (TESİYAP)'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. 2023 Ağustos ayında görevi meslektaşı Kerem Çatay'a devretti.