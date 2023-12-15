Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’nin (KOM) düzenlediği sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen saha çalışmalarında belirlenen iş yeri, ev ve araçta yapılan aramalarda içki yapımında kullanılan 45 litre etil alkol, 15 litre kaçak içki ve 4 litre viski aroması ele geçirildi.

Sahte alkol imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli K.A.T.’nin (56) emniyetteki tahkikatı sürüyor.