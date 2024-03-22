Prealbumin testi kan dolaşımındaki prealbumin seviyesini belirlemeye yarar. Transtiretin adı da verilen prealbumin, karaciğer tarafından üretilen ve kan dolaşımında bulunan önemli proteinlerdendir. Temel görevi, kan dolaşımında tiroid hormonu tiroksin ve A vitaminini taşımaktır. Genellikle kişinin beslenme durumunu ortaya koymak için, beslenme yetersizliği olanlarda ve besin desteği alan yoğun bakım hastalarında yapılır. Ancak prealbuminin çeşitli hastalıklarda rolü olup olmadığına dair araştırmalar devam etmektedir.

Prealbumin kan seviyeleri neyi gösterir ?

Prealbumin proteini kan dolaşımındaki tiroksin hormonu ve A vitamininin taşınmasında görev alsa da, kan dolaşımında bulunan seviyesi kişinin beslenme düzeyini belirler.

Eğer besin alımında bir sorun varsa, kan dolaşımında birçok maddenin düzeyinde yetersizlik olur. Bunu belirlemenin yollarından biri, kan dolaşımında belirli seviyelerde bulunması gereken maddeleri tahlil etmektir. Prealbumin bu iş için son derece güzel bir örnektir. Kan dolaşımındaki kısa yarı ömrü sayesinde, beslenme düzeyini uygun bir şekilde ortaya koyar.

Prealbumin kimlerde istenir ?

Beslenme yetersizliği olan kişiler ve ağızdan beslenemeyen hastalarda prealbumin testi yapılır. Beslenme yetersizliği olanlarda yetersizliğin seviyesini belirlemek için bu test istenir.

Ağızdan beslenemeyen hastalar ise, çeşitli beslenme solusyonları ile damardan beslenmektedir. Bu kişilerin bir kısmı kronik hastalar, bir kısmı da yoğun bakım hastalarıdır. Verilmesi gereken solusyonların miktarı, verilen beslenme solusyonlarının yeterli olup olmadığı bu test sayesinde anlaşılabilir.

Prealbumin testi için gerekli örnek nedir ?



Test, genellikle koldan alınan bir miktar kan örneğinden elde edilen serumda yapılır.

Prealbumin normal değeri nedir ?

Prealbumin normal değeri 19-38 mg/dL arasındadır.

Prealbumin sonuçları ne ifade eder ?

0-5 mg/dL arası değerler: ciddi protein veya beslenme yetersizliği,

5-10 mg/dL arası değerler: orta derecede protein veya beslenme yetersizliği,

10-15 mg/dL arası değerler: hafif protein veya beslenme yetersizliğini gösterir.

Prealbumin değerleri hangi durumlarda azalır ?

Beslenme yetersizliği,

Ciddi kronik hastalıklar,

İltihabi durumlar,

Travmalar,

Yanıklar,

Karaciğer hastalıkları,

Ciddi enfeksiyonlar,

Bazı sindirim sistemi bozuklukları.

Prealbumin değerleri hangi durumlarda artar ?

Hodgkin hastalığı,

Böbrek yetmezliği,

Demir eksikliği,

Hamilelik,

Böbreküstü bezinin aşırı çalışması.

Hangi ilaçlar prealbumin düzeyini değiştirir ?

Amiadaron, östrojen ve doğum kontrol hapları prealbumin düzeyini düşürebilir.

Anabolik steroidler, erkeklik hormonları ve prednizolon prealbumin düzeyini yükseltebilir.