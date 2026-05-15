Bu yıl 12- 15 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de düzenlenen ve Lilly'nin sponsorları arasında olduğu Avrupa Obezite Kongresi (ECO) kapsamında İstanbul'da 'Ulusal Obezite Koalisyonu' başlıklı Üst Düzey Ulusal Politika Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP), Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ve Lilly İlaç ortaklığı ile düzenlenen toplantıya Sağlık Bakanlığı'nın farklı birimlerinden üst düzey yetkililer katıldı.

Sağlık Bakanlığının yetkililerinin yanı sıra Türkiye'deki uzmanlık dernekleri liderleri, Avrupa Obezite Derneği (EASO) temsilcileri ve hasta temsilcilerini bir araya getiren bu toplantının temel amacı, obezite hastalığı yönetiminde kamu-özel sektör iş birliklerine yönelik öncelikli adımları ortaya koyan çok paydaşlı bir çerçevenin şekillendirilmesi oldu. Bu kapsamda, "Ulusal Obezite Koalisyonu"na zemin oluşturacak görüş ve öneriler toplantı boyunca tartışıldı.

Obeziteyle mücadelede izlenecek yol haritası, düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantı boyunca, Türkiye'nin 12'nci Kalkınma Planı ile Sağlık Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında obezitenin önemli bir bulaşıcı olmayan hastalık olarak resmen tanınmasının oluşturduğu yeni alanlar değerlendirildi.

Katılımcılar, belirlenen vizyon doğrultusunda Türkiye'de öncelik verilmesi gereken başlıklara odaklandı. Görüşmelerde, obezite yönetiminde dönüşüm sağlayabilecek üç ana başlık üzerinde mutabakat sağlandı.

Toplantıda ilk olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gündeme geldi. Bu kapsamda obezite tarama ve yönetim süreçlerinin aile hekimliği düzeyinde yapılandırılması, hekimlere yönelik standart eğitim programlarının hayata geçirilmesi ve sürecin dijital sistemlerle entegre edilmesi konuları öne çıktı.

Toplantının bir diğer gündem maddesi dijital dönüşüm ve yapay zekâ destekli takip uygulamaları oldu. Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız altyapısıyla entegre çalışacak, yapay zekâ destekli bir "hasta asistanı" uygulaması için iş birliği niyetinin güçlendirilmesi değerlendirildi.

Görüşmelerde ayrıca ulusal farkındalık seferberliği konusu da ele alındı. Bu çerçevede çok paydaşlı koalisyon toplantılarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve Sağlık Bakanlığı liderliğinde, obezitenin kronik hastalık olarak ele alındığı çok kanallı bir ulusal farkındalık kampanyasının değerlendirilmesi gündeme geldi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, toplantı gündemine dair, obezite hastalığı ile mücadelenin hem bir halk sağlığı hem de ekonomik öncelik olduğu mesajını iletti. Birinci, "Obezite artık yalnızca bireyin değil, toplumun ve sistemin sorunu. Bu alanda kapsamlı uygulamalar hayata geçiriyoruz; dijital sağlık altyapımızı güçlendiriyor, birinci basamak hizmetlerimizi dönüştürüyor ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada yürütülen diyalog, bu çalışmaları sahaya taşımak ve kalıcı bir etki oluşturmak açısından son derece kıymetli" dedi.

TOAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı ise obezitenin yaşam boyu yönetilmesi gereken kronik bir hastalık olduğunu vurgulayarak toplantının önemine dikkat çekti. Yazıcı, "Obezite hastalığıile mücadele, tek bir kurumun ya da tek bir disiplinin meselesi değil. Multidisipliner ve çok paydaşlı bir yaklaşım olmadan kalıcı başarı mümkün değil. İstanbul Obezite Koalisyonu tam da bu ortak akla zemin hazırlıyor" diye konuştu.

Lilly İlaç Genel Müdürü Ryan Dawson"Kamu-Özel İş Birlikleri ve Etki Oluşturan Modeller" başlıklı özel oturumda, obezite hastalığına karşı sürdürülebilir ilerleme için kurumlar arası diyalog, ortak sorumluluk anlayışı ve şeffaf yönetişim mekanizmalarının önemine dikkat çekti. Dawson, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede ;"Avrupa Obezite Kongresi'nin bu yıl İstanbul'da gerçekleşmesi, Türkiye'nin bu konudaki bilimsel potansiyelini gösteriyor. Bugün burada şekillenen İstanbul Obezite Koalisyonu ile bu bilimsel birikimi, kamu-özel sektör ortaklığında somut bir eylem planına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Amacımız, hastaların hayatını iyileştirecek sürdürülebilir bir ekosistem kurmaktır" dedi.

"Ulusal Obezite Koalisyonu" toplantısında mutabık kalınan birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, dijital dönüşüm ve ulusal farkındalık seferberliği başlıklarında somut adımlar atılması için tüm taraflar harekete geçmeye davet edilmektedir. Türkiye'de obezite hastalığı ile mücadelede birçok paydaşı aynı masada buluşturan "Ulusal Obezite Koalisyonu", yalnızca bir diyaloğun değil, ortak bir kararlılığın ve kalıcı bir iş birliğinin öncü adımı olma niteliği taşımaktadır.