Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da destekleyeceği adayını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, tercihinin İstanbul'da sayın Ekrem İmamoğlu olduğunu belirterek kamuoyuyla paylaştı.

Süreç devam ederken, siyasi partilerin ve bağımsız adayların aday listeleri ilçe ve il seçim kurullarına teslim edildi. 1 Mart'ta ilgili partiye eksikliklerin bildirilmesiyle başlayacak süreçte, partiler 2 Mart'ta eksiklikleri tamamlayarak kesin aday listelerini 3 Mart'ta açıklayacaklar. Bu tarihte birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımı da başlayacak.

Seçim sürecinde propaganda serbestliği ve seçim yasakları 21 Mart sabahı itibariyle başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak. Ayrıca, 28 Mart'ta tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listelerin kesinleştirilmesi planlanıyor. Propaganda serbestliği ise 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek.

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel seçimlerde oy kullanacak.