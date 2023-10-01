Prof. Dr. Vefik Arıca, “Işık açıkken uymak, özellikle okula giden çocuklarda yorgunluğa neden olabilir” dedi.

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, sağlıklı bir uyku için karanlık bir ortama ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Gece ışık açık yatılmasının melatonin hormonunun salgılanmasına engel olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Arıca, “Özellikle uyuduğumuz odada eğer ışık açık uyuyor isek ışık göz kapağından geçerek özellikle göz hücrelerini, beyin hücrelerini yorabilir. Özellikle gece bize uykuyu veren melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyebilir” diye konuştu.

Melatonin hormonunun salgılanmamasının sağlıklı uykuya engel olduğunu anlatan Arıca, “Melatonin hormonu az salgılandığı zaman sabah yorgun kalkarız, uykumuzu almadan kalkarız. Sık sık uyanırız. Yorgun bir şekilde tatsız, tuzsuz uyku geçiririz. Bu nedenle ışık açık iken uyumamalıyız” dedi.

Arıca, uykuda göz bandı takılması ve yatak odalarında koyu renkli perdelerin tercih edilmesinin önemine vurgu yaparak, “Işık açıkken uymak özellikle okula giden çocuklarda yorgunluğa neden olabilir” dedi.