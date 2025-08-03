Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Sungurpaşa mahallesinde Soğukdere mahallesi istikametine seyir halinde olan Havva G.(38) yönetimindeki 16 EF 682 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce yol kenarındaki levhalara, akabinde ise tarlalık alana takla atarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan Ekrem B. (51) hafif şekilde yaralandı. Yaralı ayakta tedavi edilirken, hayatını kaybeden kadın savcı incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa adli tıp kurumuna gönderildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

SALDIRDILAR

Acı olayı duyup gelen ölen kadının ailesi, Ekrem B.'ye saldırdı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.