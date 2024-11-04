Sakarya Büyükşehir Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri 5 Kasım Salı günü Prof. Dr. İsmail Kara’nın konuşmacı olarak katılacağı ‘Bir Rüya Ekseninde Türkiye’yi Anlamak’ adlı konferansla devam edecek. Saat 19.00’da başlayacak konferans OSM’de gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Bir Rüya Ekseninde Türkiye’yi Anlamak’ isimli konferansla devam edecek. 5 Kasım Salı günü OSM’de gerçekleştirilecek konferansa Prof. Dr. İsmail Kara konuşmacı olarak katılacak. Konferans saat 19.00’da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kasım Kültür Sanat Etkinliklerimiz 5 Kasım Salı günü Prof. Dr. İsmail Kara’nın konuşmacı olarak katılacağı ‘Bir Rüya Ekseninde Türkiye’yi Anlamak’ isimli konferansla devam edecek. Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek konferansa tüm kültür sanat dostlarını davet ederiz” ifadelerine yer verildi.