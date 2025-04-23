Vatandaşlar korku ve panik içerisinde sokaklara akın etti. Apar topar evlerini terk eden İstanbulluların geceyi nerede geçireceği merak edildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Bunlar varsa kesinlikle girmeyin" diyerek, İstanbul'da hangi evlerden uzak durulması gerektiğini açıkladı.

İstanbul'da en büyüğü 6,2 şiddetinde olmak üzere 100'den fazla deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremlerde hayatını kaybeden ve yaralanan olmadığını bildirdi.

Silivri ve Büyükçekmece merkezli artçılar devam ederken, vatandaşlar uzmanlardan gelecek açıklamalara kenetlendi.

Marmara Denizi'nde gerçekleşen deprem fırtınasıyla birlikte büyük bir korku ve panik yaşayan İstanbullular, geceyi evlerinde geçirmek istemedi.

Çevre illerde de hissedilen şiddetli depremler sonrası uyarılarda bulunan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak" dedi.

Evlerinde hasar bulunanların kesinlikle geceyi başka yerde geçirmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Görür, şunları kaydetti:

Arkadaşlar, evimize girelim mi, girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş. Cevap şudur. Resmi organların 'bu binaya girmeyin' dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs. varsa girmeyin. Evinizden gece kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde evinize girin. Sevgiyle.

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin megakent başta olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.

Silivri açıklarında kaydedilen depremin ardından 100'ü aşkın artçı sarsıntılar yaşandı. Bunların en büyüğü 5,9 şiddetinde oldu.

Marmara Denizi merkezli artçı sarsıntılar hâlâ devam ediyor.