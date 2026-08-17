Olay, Görükle Mahallesi Koza Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler, aynı daireyi adres göstererek farklı uygulamalardan art arda 15 sipariş verdi.
Kısa sürede ellerindeki paketlerle adrese gelen kuryeler, aynı noktada buluşunca gerçeği anladı. Daire sakininin siparişleri kendisinin vermediğini söylemesi üzerine kuryeler, duruma tepki gösterdi.
Siparişlerin asılsız olduğunun anlaşılmasıyla kuryeler paketleri işletmelere geri götürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi
Kaynak: İHA