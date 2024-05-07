Prof. Dr. Süleyman Taş, Kolombiya’nın en ünlü simalarından Latin Amerika Emmy adayı oyuncu Kimberly Reyesh’e izsiz yüz germe ameliyatı yaptığını açıkladı. Ameliyatı 100 plastik cerrah izledi.

Alanında tanınmış Prof. Dr. Süleyman Taş, 36 farklı ülkeden 100’ün üzerinde plastik cerrahin gözü önünde Kolombiya’nın en ünlü simalarından Latin Amerika Emmy adayı oyuncu Kimberly Reyesh’e izsiz yüz germe ameliyatı yaptı.

Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Süleyman Taş, ’’Kendi hastanemizde her yıl diğer plastik cerrahları eğitmek için plastik cerrahi kursları düzenliyoruz. Bu yılki kursa ABD’den İzlanda’ya 36 farklı ülkeden 100’ün üzerinde en az 10 yıllık deneyimli plastik cerrahlar katılarak bilgilerine bilgi katmaya geldiler. Kursta, plastik cerrahinin derinliklerine girerek en zor ve stresli vakaları canlı cerrahiler ile yaparak plastik cerrahları eğitiyoruz. Kursun ilk gününde, bir ünlüyü ameliyat etmenin zorluklarını ve yüzünün son derece önemli olduğu insanlarda nasıl yüz germe ameliyatlarının yapılması gerektiğini, en ufacık bir izin bile nasıl oluşturulmadan yüzün gerilebileceğini bir ünlüyü ameliyat ederek gösterdik’’ dedi.

’’100 plastik cerrahın gözü önünde ameliyatı gerçekleştirdik’’

Ünlü oyuncuya yaptığı ameliyatı anlatan Prof. Dr. Taş, ’’Latin Amerika Emmy adayı 4 milyondan fazla takipçisi olan Kolombiya’nın en ünlü yüzlerinden Kimberly, bu kursta ameliyat ettik. Kimberly, yüzüne dolgu, botulinum toksin, sıkılaşma cihazları, ipler, askılar ve yağ aldırma ameliyatları gibi her türlü yolu yaptırmasına rağmen yüzünün yaşlanmasını engelleyemiyordu. Hatta aldığı kötü sonuçlardan depresyona girip son işlerini kaçırmıştı. 100 plastik cerrahın gözü önünde saç içinden 2 santim gibi küçük bir kesiden girerek, nasıl tüm yüzün gerilebileceğini Kimberly üzerinde canlı ameliyat yaparak gösterdik. Kimberly aldığı sonuçtan çok mutlu oldu. Plastik cerrahlar ise böyle bir sonucun tüm yüzün yarılarak yapıldığı klasik yüz germe ameliyatlarında bile alınamadığını söyleyerek şaşkınlıklarını koruyamadılar’’ şeklinde konuştu.

Kursun 2’nci günü ise, Prof. Dr. Taş, Mısırlı plastik cerrahı Dr. Mohamed Mahgoub’u ameliyat etti. Prof. Dr. Taş, kursun 2’nci günü, burun büyüklüğü kemer burun ucu düşüklüğü, nefes alma problemleri ve kalın derisi olan son derece zor bir buruna sahip olan meslektaşını, kursa katılan 100’ün üzerindeki plastik cerrahın gözü önünde ameliyat etti.

Prof. Dr. Süleyman Taş’ın her yıl düzenliği bu plastik cerrahi kursuna, bu yıl Türkiye’nin ünlü seslerinden Soner Arıca da katılarak sahne aldı.

Prof. Dr. Süleyman Taş’ın 27-28 Nisan tarihlerinde kendi hastanesinde, plastik cerrahlar için düzenlediği kursa 36 farklı ülkeden 100’ün üzerinde plastik cerrah fiziki olarak katılarak bilgilendi. Katılımcıların ülkeleri şöyle: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Irak, İtalya, İspanya, İzlanda, Kamboçya, Kazakistan, Kolombiya, Kuveyt, Meksika, Mısır, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Şili, Tayland, Tunus, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan.

Türkiye’yi tanıtmak ve plastik cerrahide gelinen noktayı göstermek adına önemli olan bu bilimsel organizasyona önderlik eden Prof. Dr. Süleyman Taş, bu organizasyonlarına devam edeceğini dile getirdi.