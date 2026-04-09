Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından her hafta çarşamba günü düzenlenen BTÜ Konuşmaları'nın 6'ncı sezon 58'nci bölüm konuğu, Türk havacılık ve savunma sanayiinin gelişiminde önemli katkıları bulunan Prof. Dr. Temel Kotil oldu. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. 'Gençlik ve Teknolojik İlerleme' başlıklı konuşmasında Prof. Dr. Temel Kotil, mühendislikten yapay zekâya, küresel rekabetten organizasyonel dönüşüme kadar değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Kotil, günümüz dünyasında bilgiye erişimin geçmişe kıyasla çok daha kolay olduğunu belirterek, asıl farkın bu bilgiyi doğru analiz edebilmek ve üretime dönüştürebilmek olduğunu vurguladı.

'Teknolojiyi kullanmalı, resmi doğru okumalısınız'

Dünyanın bilgiye erişim sayesinde 'düzleştiğini' ifade eden Prof. Dr. Kotil, 'Bilgiye kolay erişim çok değerli. Ancak önemli olan, bu çağı ne kadar anladığınız ve etrafınızda neler olup bittiğini ne kadar doğru okuyabildiğinizdir. Çağınızı yaşamalı ve anlamalısınız' dedi. Yapay zekâya da değinen Prof. Dr. Kotil, teknolojiyi kullanmanın ve resmi doğru okumanın önemine dikkat çekerek, 'Yapay zekâ sizin bir atınızdır; onun sırtına binmeyi ve onu doğru kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'Samimi olmalı ve gereğini yapmalısınız'

Mühendislik bilgi birikiminin sahadaki uygulamayla birleştiğinde büyük başarılara dönüştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Temel Kotil, büyümenin önemine dikkat çekerek, 'Büyümek canlılık demektir; 'ben varım' demektir' dedi. Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki hamlelere değinen Prof. Dr. Kotil, 5'nci nesil savaş uçağı KAAN üzerinden önemli mesajlar vererek, 'KAAN'ı kim yaptı? Türkler yaptı, sizin gibi gençler yaptı. Bu proje 60 mühendisle başladı, bin 800 mühendise ulaştı. KAAN, yeni dünya üretim teknikleriyle geliştirilen ve dünyada en hızlı yapılan uçaklardan biri oldu. HÜRJET, GÖKBEY, ANKA ve ATAK bunları da biz yaptık. Siz de yapabilirsiniz. Yeter ki samimi olun ve gereğini yapın' diye konuştu.

'Öğrenme arzusu en büyük sermayeniz'

Organizasyon kültürü ve liderlik konularına da değinen Prof. Dr. Kotil, büyük projelerin büyük kararlar gerektirdiğini vurguladı. 'Elinizdekilerin ne işe yaradığını bilirseniz sonuç alırsınız' diyen Prof. Dr. Temel Kotil, kurumların başarısında insan faktörünün belirleyici olduğunu ifade etti. Merak duygusunun önemine vurgu yapan Prof. Dr. Kotil, 'Gençlik merak etmektir. Öğrenme arzusu insanın en büyük sermayesidir. Asla bu arzunu kaybetmeyin' dedi.

Soru-cevap bölümü ile devam eden program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın, Çalık Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'e plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.