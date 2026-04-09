Kütüphaneler ve Müze Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Gençlerle Şehir ve Tarih Atölyesi' ile Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci, Bursa'nın fethi ve erken dönem devlet yapılanması konularında gençlere interaktif eğitim veriliyor. Atölye ile gençlerin, şehrin tarihi kimliğini yakından tanımaları, kuruluş sürecini kavramaları, tarih ile günümüz arasında bilinçli bağ kurmaları ve kültürel mirasa sahip çıkma bilinci geliştirilmesi amaçlanıyor. Osmanlı tarihi ve kitabeler alanında uzman tarihçi ve rehber Ömer Kaptan eşliğinde ayda bir kez düzenlenen atölye çalışmalarının bu ayki konusu Orhan Gazi ve dönemi oldu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği atölye çalışmaları kapsamında önümüzdeki derslerde, 1. Murad, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet ve 2. Murad konuları işlenecek.

'Bilinçli nesiller yetiştiriyoruz'

Bursa'nın fethinin tarihimiz açısından bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bursa'nın fethi sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir medeniyetin inşa sürecidir. Bizler de bu bilinçle gençlerimizin tarihini doğru kaynaklardan öğrenmesini, geçmiş ile gelecek arasında sağlam bir bağ kurmasını önemsiyoruz. Düzenlediğimiz atölyelerle gençlerimizin kendi şehirlerinin köklerini tanımalarını sağlıyor, kültürel mirasımıza sahip çıkan bilinçli nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.