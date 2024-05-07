Milli Eğitim Müfredat Programı'nın yenilenmesi sürecinde önemli bir ses olan Prof. Dr. Naci Görür, yeni programın şekillenmesinde Jeoloji ve Coğrafya derslerinin temel fen dersleri arasında yer almasının gerekliliğine dikkat çekti.

Görür, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni müfredatın oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken noktalara vurgu yaptı.

Görür, açıklamasında, jeoloji ve coğrafyanın, temel fen dersleri içinde yer alması gerektiğini vurgulayarak, bu alanların geniş bir perspektif sunarak öğrencilere hayatları boyunca rehberlik edebileceğini ifade etti.

Jeoloji ve coğrafyanın, doğanın işleyişini anlamak, çevresel faktörleri değerlendirmek ve sürdürülebilir bir gelecek için bilinçli bir şekilde hareket etmek için temel birer unsur olduğunu belirtti.

Görür açıklamasında " Takip ettiğim kadarıyla bir yeni Milli Eğitim Müftedat Programı hazırlanıyor. Kimler hazırlıyor bilmiyorum. Elbette bize sormadılar. Şu anda askıdaymış. Evvelki gün ben de jeoloji ve coğrafya için bir öneride bulundum. Sağolsun Milli Eğitim Bakan yardımcısı aradı ve beni jeojoji ve coğrafya konusunda bilgilendirdi. Ayrıca Bursa Uludağ Üniv Prof. Dr. Serhat Zaman da arayıp neler yaptıklarını anlattı. Müfredat konusunda son söyleyebileceğim şu: Müfredat evrensel anlayış ve ölçütlerle hazırlanmalıdır. Jeoloji ve Coğrafya temel fen dersleri olarak yerini almalı ve ortaokul ve liselerde zorunlu olarak okutulmaldır. Ülkemizin doğası gereği bu zorunludır. Sevgiyle." ifadelerini kullandı.