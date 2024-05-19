Bursa’da 600 genç Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği uçuş günleri etkinliğinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Uludağ Üniversitesi Havacılık Kulübü ve Nilüfer Belediyesi’nin etkinliğinde gençler Fadıllı köyünde biraraya geldi. Zirveden paraşütle atlayan gençler renkli görüntü oluşturdu.

Yaptığı etkinlikler ve şovlarla ünlenen ciğerci Ali Koçak da gençlere ay yıldızlı mangalda yaptığı ciğerleri ve kebapları ikram etti.

Ali Koçak, sosyal sorumluluk projelerini sürdüreceklerini ifade etti.