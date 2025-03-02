Prof. Görür, Türkiye'yi depreme hazırlamak için üç temel sorumlunun birlikte çalışması gerektiğini vurguladı: halk, yerel yönetimler ve merkezi yönetim. Halkın, siyasetten bağımsız olarak kentlerinin deprem dirençli hale getirilmesini talep etmesi gerektiğini belirten Görür, bu konuda duyarsız kalanları eleştirdi.

Yerel yönetimlerin, merkezi yönetimle işbirliği yaparak kentleri deprem dirençli hale getirmesi gerektiğini söyleyen Görür, kentsel dönüşümün tek başına depreme hazırlık olmadığını ifade etti. Açıklamasında " 1-7 Mart Tarihlerini Deprem Haftası olarak anıyoruz. Amaç halkımız arasında deprem bilincini ve farkındalığını artırmak ve ülkemizi depreme hazırlamak. Ülkemizi deprem dirençli yapmanın yolu 3 sorumlunun birlikte çalışması ile olur: Halk, yerel yönetim ve merkezi yönetim. Halk bu konuda gözetim ve denetimini siyasetten bağımsız olarak kullanmalı ve kentinin deprem dirençli hale getirilmesini talep etmelidir. Bunu yapmayanlara hangi parti olursa olsun kaşlarını karartmalıdır. Yerel yönetimler merkezi yönetimin işbirliği ile derhal kenti deprem dirençli hale getirmelidir. Bunun yöntemleri bellidir. Bir kent göstermelik etkinliklerle değil bizzat sokağa inip çalışmakla depreme hazırlanır. Bunun için abartıya da gerek yoktur. Bizzat devlet kurumlarını harakete geçirerek kenti depreme hazırlamak mümkündür. KENTSEL DÖNÜŞÜM yalnız başına depreme hazırlık değildir. Merkezi yönetim deprem çalışmalarında belediyelere yardımcı olmalı, destek vermeli, halka karşı sevecen, şefkatli ve yanında durmalıdır. Bütün bunlar bir BAKANLIK eliyle yapılmalıdır. Artık her büyük depremde binlerce insanımızı toprağa veremeyiz. Gelin deprem dirençli kentlerle depremle baş edelim. İNSANIMIZ DEPREMDE ÖLMESİN!" ifadelerini kullandı.