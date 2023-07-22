Çalışan Destek Programı, iş yerinde verimliliği ve kârlılığı artırmak amacıyla 2023 yılında da İnsan Kaynakları yöneticilerine ve kurumlara destek olmaya devam ediyor. AVİTA’nın hizmet verdiği 2 milyonu aşan kullanıcısından derlediği araştırma raporunda ilginç detaylar yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yapılan araştırmalara göre hastalık dışında belirsizlik, stres, günlük ve gündemde yaşanan olaylar psikolojileri olumsuz yönde etkiliyor. Salgın ve ekonomik problemlerin toplumun ruh halini etkilemesiyle birlikte Türkiye’de “mutlu” olduğunu belirtenlerin oranı son beş yılda düşüş gösteriyor. TÜİK’in yapmış olduğu araştırmaya göre mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2018 yılında %53 iken 2022 yılında %49’a geriledi.

Türkiye’nin önde gelen birçok markasına danışmanlık hizmeti veren AVİTA’nın Çalışan Destek Programı üzerine yapmış olduğu araştırma mutluluk tablosu rakamlarını doğruluyor. 2023 İlk Yarı Yıl Değerlendirme Raporu'na göre en çok tercih edilen hizmet %45 ile Psikolojik Danışmanlık oldu. Çalışanların en çok talep ettiği ikinci hizmet ise gündemin önemli konulardan birisi olan %26 ile Mevzuat Danışmanlığı olarak göze çarpıyor.

Bu yılın ilk altı ayında en çok tercih edilen hizmetlerden biri de Tıbbi Bilgi Danışmanlığı oldu. Tıbbi konularda desteğe ihtiyaç duyanların oranı %8 olurken, arayanlar en çok çocuk hastalıkları konusunda destek aldılar. Çalışanlar bunun dışında Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı (%6), Mali Bilgi (%6), Veteriner Danışmanlığı (%2), Genel Bilgi (%6), Bel, Boyun, Sırt Ağrıları ve Ofis Ergonomisi (%1), alanlarında destek aldı. 2023’ün ilk yarısında çeşitli konularda danışmanlık hizmeti alanların başında %61 ile kadınlar geliyor. Erkeklerde ise bu oran %39 olarak raporda yer aldı. Erkek çalışanlar en çok Mevzuat Danışmanlığı hizmeti alırken ve kadın çalışanlar en çok Psikolojik Danışmanlık alanında hizmet almak için uzmanlara ulaştılar.