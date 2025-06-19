Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı PTT AŞ, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti ile dijital yazışmalarda güven ve kolaylık sağlıyor. Son 4 yılda 600 binden fazla KEP hesabı açılırken, 156 milyonu aşkın ileti gönderildi.ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, KEP ile vatandaşlara hızlı, güvenli ve ekonomik bir iletişim imkânı sunarak dijital dünyada fark oluşturmaya devam ederken, vatandaşların da hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor.

Resmi yazışmalar, sözleşmeler, e-faturalar ve hukuki bildirimler gibi birçok alanda kullanılan KEP, elektronik postaların güvenli ve yasal geçerlilikle gönderilmesini sağlıyor.

KEP sistemi, gönderici, alıcı, tarih ve içerik bilgilerini değiştirilemez şekilde kaydederek hukuki kanıt oluşturuyor. Bu özellik, kullanıcıların güvenli yazışma yapmasını sağlarken, kâğıt kullanımını azaltarak çevre dostu bir çözüm sunuyor. Ayrıca, fiziksel belge gönderimindeki maliyet ve zaman kaybını en aza indiriyor.

PTT AŞ'den alınan bilgiye göre 4 yılda 600 binden fazla hesabın oluşturulması ve 156 milyonun üzerinde iletinin gönderilmesi, sistemin dijital dönüşümdeki etkisini ortaya koydu.