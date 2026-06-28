Yeni hobi bahçesi oluşturulmasının önüne geçilmesiyle birlikte piyasadaki mevcut alanlara talep arttı, fiyatlar ise kısa sürede katlandı.

Yeni düzenlemeler kapsamında tarım arazilerinin küçük parçalara bölünerek hobi bahçesine çevrilmesi ve bu alanlara kalıcı yapılar inşa edilmesi yasaklandı. Tarımsal üretimi korumayı amaçlayan bu adım, piyasada yeni arzın durmasına yol açarken mevcut hobi bahçelerinin değerinde yapay bir yükseliş oluşturdu.

Şehir yaşamından uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların ilgisi devam ederken, yeni alanların oluşturulamaması arz sıkıntısını beraberinde getirdi. Bu durumu fırsata çeviren bazı kişi ve yatırımcıların, mevcut hobi bahçelerinin satış fiyatlarını kısa sürede ikiye hatta üçe katladığı belirtiliyor.

Mevcut hobi bahçeleri ‘nadir alan’ haline geldi

Yeni hobi bahçesi üretiminin yasal olarak engellenmesi, mevcut alanları piyasada daha değerli hale getirdi. Alternatif yaşam alanlarına ilginin artmasıyla birlikte, halihazırda bulunan hobi bahçeleri yüksek fiyatlarla satışa çıkarılmaya başlandı.

Emlak ilanlarında, herhangi bir ek yatırım yapılmamış ve sınırlı imkânlara sahip alanların dahi lüks konut fiyatlarıyla yarıştığı görülüyor. Uzmanlara göre bu tablo, hem tarım arazilerinin korunması amacını zedeliyor hem de vatandaşların bütçesini zorlayan suni bir fiyat balonu oluşturuyor.

Sektörden satış ve devir işlemleri için çağrı

Piyasada oluşan fiyat artışına ilişkin gayrimenkul sektöründen de dikkat çeken bir öneri geldi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, mevcut hobi bahçelerinin satış ve devir işlemlerinin durdurulması gerektiğini belirtti.

Toprağın spekülatif alım satım aracı haline getirilmemesi gerektiğini ifade eden Akçam, devir işlemlerinin engellenmesiyle piyasadaki fırsatçı hareketlerin önüne geçilebileceğini savundu. Sektör temsilcileri, ilgili bakanlıkların bu konuda yeni bir düzenleme yapmasını bekliyor.

Uzmanlar, gerekli adımlar atılmadığı takdirde hobi bahçesi piyasasında oluşan suni fiyat artışlarının daha da büyüyebileceği uyarısında bulunuyor.