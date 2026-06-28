Yaklaşık 2 bin 500 LGBTİ+ yolcunun katılmasının beklendiği kruvaziyer turunda Kuşadası ve İstanbul’un da rota kapsamında yer aldığı duyurulmuştu.

Şirketin programına göre turun 5 Temmuz’da Atina’dan başlaması, Mykonos’un ardından 7 Temmuz’da Kuşadası’na, 8 Temmuz’da ise İstanbul’a ulaşması planlanıyordu. İstanbul ayağının 9 Temmuz akşamına kadar devam edeceği belirtilmişti.

Ancak kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından İstanbul Valiliği, organizasyonun İstanbul ayağında adı geçen TekYön Bar & Club hakkında kapatma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Atlantis Events, Türkiye’yi tur programından çıkardı.

1991 yılından bu yana dünya genelinde kruvaziyer organizasyonları düzenleyen Atlantis Events’in söz konusu turuna 50’den fazla ülkeden yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılmasının beklendiği, turun başlangıç ücretinin ise 1.599 dolar olarak açıklandığı öğrenildi.

Şirketin İstanbul tanıtımında, kentin Türkiye’nin kültürel ve finansal merkezlerinden biri olduğu vurgulanırken, Kapalı Çarşı, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı gibi tarihi noktaların ziyaret edilebileceği ifade edilmişti. Programda ayrıca İstanbul Boğazı’nda gemi üzerinde etkinlik düzenlenmesi de yer alıyordu.

Kuşadası ve İstanbul duraklarının iptal edilmesiyle birlikte kruvaziyer turunun Türkiye ayağı programdan çıkarılmış oldu.

Tura her kesimden tepki yağdı. Vatandaşlar sosyal medyadan turun durdurulması için çağrı yaparken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de (CİMER) konuyla ilgili yüzlerce şikayet mesajı yaptı. Tepkiler üzerine İstanbul Valiliği harekete geçti. Organizasyonun Türkiye ayağını yöneten TekYön Bar&Club, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın denetimi sonrasında kapatıldı.