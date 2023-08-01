Rahim kanseri nedir?

Rahim, alt kısımdan vajinaya kadar uzanan ve üst kısımdaki gövde olarak isimlendirilen iki bölgeden oluşmaktadır. Gövdenin iki kısmı vardır ve iç kısmına rahim içi ya da endometrium denir. Rahim kanseri, endometrium olarak adlandırılan rahim iç zarında meydana gelen kanserdir.

Rahim kanseri, kadınlarda meme, kolorektal ve akciğer kanserinden sonra en sık görülen jinekolojik kanserdir. Her yaştaki kadında görülebileceği gibi, menopoza girmiş kadınlar endometrium kanseri karşısında daha çok risk altındadırlar.

Adet sikluslarında kadının rahminde önemli değişiklikler yaşanır. Siklusun bitmesiyle beraber endometrium dökülerek adet kanaması meydana gelir. Adet siklusları kadının menopoza girdiği evreye kadar devam eder. Birçok endometrium kanseri de endometriumdan salgılanan hücrelerden oluşur.

Hastalığın teşhis edilmesinde erken tarama testi olmamasına rağmen endometrium kanseri, erken semptomlar vermesinden dolayı birçok kez henüz başlangıç aşamasında tespit edilebilir. Özellikle kadının menopoz döneminde yaşayacağı vajinal kanama ya da vanijal lekelenme durumunda beklenmeden doktora başvurulmalıdır. Bu gibi önlemler ile kanserin henüz başlangıç evresindeyken tespit edilmesi sağlanabilir.

Rahim kanserinin risk faktörleri

Endometrium kanserinin henüz kesin teşhisi yoktur. Ancak tıp alanındaki patolojik bulgular rahim kanserine neden olan bazı risk faktörlerini ortaya koymuştur. Endometrium kanserinin büyük bir nedeni hormonlardan kaynaklanmaktadır. Kadının yaşadığı hormon düzensizliği endometrium kanseri için risk teşkil edebilir. Progesteron ve östrojen, kadının yumurtalıkları tarafından salgılanan hormonlardandır. Bu hormonların vücut tarafından salgılanmaları her ay düzenli şekilde sürer. Ancak bu hormonların birinde yaşanabilecek bir dengesizlik sonucunda endometrium kanseri riski doğabilir. Bunun dışında;

Şişmanlık (obezite)

60 yaşın üstünde olmak

Menopoza girmiş olmak

Kısırlık

Kadının geçmişinde meme ya da over kanseri öyküsü olması gibi faktörler de endometrium kanseri için risk teşkil eden faktörlerdendir.

Endometrium kanserinin semptomları

Rahim kanserinin en önemli belirtisi vajinal kanamalardır. Vajinal kanama sayesinde kadın hemen doktora başvurarak kanserin henüz erken evrede teşhis edilmesini de olanak sağlar. Özellikle anormal derecedeki kanamalara dikkat edilmesi gerekir. Kadının menopoz döneminde gördüğü vajinal kanama ise 10’da 9 oranında kanser riski teşkil ettiği için hemen doktora başvurulmalıdır. Bunun dışında endometrium kanseri nadir de olsa kilo kaybı ve akıntı gibi şikayetlere de yol açabilir.

Endometrium kanserinin tedavisi

Cerrahi tedavi

Rahim kanserinin türüne ve evresine göre tedavi yöntemleri de değişmektedir. Ancak en sık ve ilk tercih edilen tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir. Cerrahi müdahalede rahim, yumurtalık ve lenf bezleri gibi dokular vücut dışına alınır. Endometrium ameliyatı genellikle açık ameliyat şeklinde yapılabildiği gibi laparoskopik yöntemle de uygulanabilmektedir. Ameliyat süresi tercih edilen tekniğe göre değişiklik göstermektedir. Ancak ortalama 2 ila 5 saat arasında değişmektedir.

Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi

Radyoterapi tedavisi yüksek enerjili ışınlar ile rahimdeki kanserli hücrelerin tahrip edilmesidir. Kemoterapi ise, kanser hücrelerinin öldürülmesi için kullanılan ilaç tedavisidir. Kemoterapi tedavisinde kullanılan ilaçlar kana karışmakla birlikte tüm vücudu etkiler. Bu ilaçlar kanserli hücreleri öldürmenin yanı sıra sağlıklı vücut hücrelerine de zarar verme riski taşırlar.

Hormonal tedavi

Hormon tedavisinde progesteron benzeri ilaçlar kullanılmaktadır. Endometrium kanseri erken evrede tanımlanabildiği için tedavideki başarı oranı oldukça yüksek olan bir kanser türüdür.