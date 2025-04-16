CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki iddialarla ilgili savcılık harekete geçti. İddianın sahibi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldı.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, konu hakkındaki gelişmeyle ilgili son dakika bilgilerini şöyle paylaştı;

"Bir ayaklanma ihtimali var, Ankara çok uzun bir güne hazırlanıyor şeklinde bir tweet paylaşıyor. Bu yalan bilgi Ankara'da gazetecileri de polisleri de hareketlendirdi. Güvenlik güçlerinin izini iptal edildi, İstanbul'dan da Ankara'ya güvenlik güçleri sevk edildi. Bu paylaşım içeriklerinin Türk Ceza Kanunu'nun 217 maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle bu kişi hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır"