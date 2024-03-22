RBC Nedir?

Kemiğin iliğinde üretilen ve özelliği vücudun her noktasında kanı taşıması gerektiği kırmızı kan hücrelerine verilen addır. Aynı zamanda Eritrosit de denilen bu kan hücreleri dalak ve karaciğerde üretimi sağlanmaktadır. Görünüş olarak yuvarlak bir görüntüsü olan ve renk olarak da kırmızı olması alyuvarlar olarak adlandırılmasına sebep olmaktadır. Ortalama olarak yaklaşık olarak günde 200 milyar üzerinde eritrosit üretilir. Kırmızı bir demir türünden oluşmasından kaynaklı rengi de kırmızıdır.

Esnek bir yapıya sahip olması da kan içerisinde daha hızlı bir hareket yapısına ulaşmasına ve bu bağlamda vücutta en dar olan alanlara da ulaşmasına sebep olmaktadır. Üretim toplamda bir hafta sürer ve etki de tam olarak 4 ay sürer. Eritrosit kendi ömrü oranında yaklaşık olarak 120 günlük bir süresi olması aşamasında neredeyse kan üretimi de 300 000 kere dolaşırlar. Görevlerini tamamladıktan ve süreleri bittiğinde vücutta parçalanma işlemi gerçekleşir. Parçalanan rcbdeki demirler ise yeni eritrosit olarak kullanılmaya başlanmaktadır.

RBC düşüklüğü nedir?

RBC düşüklüğü nedir diye soranlara kısaca anemi hastalığıdır diyebiliriz. Düşüklüğüne sebep veren anemideki b12 eksikliği ile anlaşılır ve demir eksikliği ile belirginleşir. Bazen ise folik asit eksikliği de görülmektedir. Özel durumların da etkisi olması da mümkün görülmektedir. Anemi hastalığı ile karşımıza çıkan RBC düşüklüğü nedir ve tedavi edilmediği sonucunda ortaya daha ciddi sonuçlar çıkarmaktadır. Bu riski göze almadan gerekli tedbirleri almanız sizin için daha iyi olacaktır.

Rcb düşüklüğü nedenleri, kanser çeşitleri, kemikte gerçekleşen ilik hastalığı, eritropoietin eksiğinin görülmesi, gebelik, kan damarlarında oluşan hasarlar, folik asit eksikliği, demir eksikliği, bakır eksikliği, b6 eksikliği, b12 eksikliği, kan nakli, çok fazla kan kaybı ve bazı ilaçlar neden olmaktadır.

RBC düşüklüğünün belirtileri

RBC düşüklüğünün belirtileri, hemen yorulma, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, solgun görülme, nefes sıkıntısı çekme, kalp rahatsızlığının artış göstermesi ve saç dökülmesi rcb düşüklüğünün belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtiler nüksettiği takdirde hemen doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Doktorun izlediği yolları ve size yapmanız gerekenleri söyledikten sonra eksiksiz bir şekilde yeri getirmeniz daha sağlıklı sonuçlar verecektir.

Rcb düşüklüğünün tedavisi rcb yüksekliği nedir

RBC düşüklüğünün tedavisi ve RBC yüksekliği nedir kısaca sırası ile açıklamamız gerekirse RBC düşüklüğünün tedavisinden başlayalım. RBC düşüklüğünün tedavisi hemen öncelik olarak doktorunuza başvuru yapmanız gerekmektedir. Doğru besinler ile beslenildiğinde kan seviyesini yükseltmeniz mümkün olacaktır. Gerekli demir,b12,b6,folik asit, bakır, a vitamini içeren yiyecekler ve içecekler tüketimine ağırlık gösterilmesi gereken önemli bir yoldur. Bu besinleri aldığınız takdirde kan yükselişinizin arttığını da göreceksiniz.

Rcb düşüklüğünün tedavisi için tabi ki besinler sadece yeterli olmamakla birlikte farklı ve önemli yollarında izlenilmesi gerekmektedir. Bu aşamada egzersiz yapmanız da size katsı sağlayacaktır. Kişinin kesinlikle yaşadığı hayat tarzını en başta değiştirmesi de gerekmektedir. Bu aşamada bu yöntem sizi her açıdan olumlu yönlere çevireceğini unutmayınız. Zarar verici kullanımlardan vazgeçmeniz de gerekecektir. Sigara, alkol gibi birçok zararı bulunan etkenlerden vazgeçilmesi önemli bir süreçtir sağlığınızı tetikleyecek kötü şeylerden uzak durmanız duruma dur deme noktanız olmalıdır.

Alyuvarlar sayısını düzene getiremediğiniz takdirde tıbbı yollarda arttırıcı ilaçlar kullanımı da yapılmalıdır. Gerekli takviyeleri almanız da size iyi sonuçlar getirmesi hedeflenmektedir. Aksi bir durum meydana geldiğinde ameliyat olmanız da izlenilmesi gereken yollardan birisidir. Kan transferi de bu aşamada yapılabilmesi ve çok kötü durumda ise hasta kesinlikle uygulanmalıdır. Bu aşamalar RBC düşüklüğünün tedavisi RBC yüksekliği nedir gibi aşamaların bir kaçıdır.

RBC yüksekliği nedir?

RBC yüksekliği, genel anlamda hücrelere oksijen gitmediği takdirde telafi amaçlı hücrelerin takviye etmek için yaptığı kan üretme aşamasına denmektedir. Kırmızı kan üretme aşamasını gerekli oksijeni alamadığında yapmak zorunda kalmasıdır.

Rcb yüksekliği nedenleri, sigara kullanımı, kalp hastalığı, akciğer rahatsızlıkları, vücudun su ihtiyacının olması, böbrek kanseri, düşük oksijen belirtileri kan oranında, uyku sıkıntısı gibi birçok nedenlerin zemin hazırlaması durumunda rcb yüksekliği oluşumu gerçekleşmektedir. Bu bağlamda neden olacak şeylerin tüketimini kısmalı ve dahi görülme karşısında doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

RBC yüksekliği belirtileri

RBC yüksekliği belirtileri, bazı aşamada bu belirtiler oldukça görülmektedir. Bulanık ve görme zorluğu çekme, göğüste oluşan ağrılar, baş ağrısı, kaşıntı, kaslarda oluşan ağrılar, baş dönmesi, tansiyon yüksekliği ve kulak çınlaması RBC yüksekliği belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtiler görüldüğü an itibari ile doktorunuza başvurmanız gerekecektir. Geçer zannettiğiniz bu belirtiler ciddi sonuçlara sebebiyet vermeden hızlı hareket etmeniz en doğru hamle olacaktır.

RBC yüksekliği tedavisi

RBC yüksekliği tedavisi, aslında bir hastalık olamamakla birlikte bu aşamada tedavisi de hemen sonuçlanacaktır. Aslında nedenini bulunmasını bekleyen bir hastalığın sebebiyeti olarak da görebiliriz. İçtiğiniz sigaranın sebebiyet vermesi durumunda sigara içmenizi kısıtlamanız ve hatta bırakmanız gerektiğini size sunacaktır. Bu aşamada gerekli testler istenir ve görülen sonuçlar dahilinde sonuçlara göre bir tedavi süreci izlenir. RBC yüksekliği tedavisi dikkat edilmesi gereken bir aşama olduğunu unutmamalıyız. Aksi halde kanda pıhtılaşma meydana gelir ve kurtulma olanağını sıfıra indirir. Sıklıkla kullanılması gereken bu yolda aspirin olmalıdır ki kanın sulanmasına yardımcı olduğu için dikkatlice yol izlenilmesi ön görülmelidir.

Eritrosit sayısı normal olarak kaç olmalı?

Rcb sayısının normal olarak olması gereken sayı, 3.90 ve 5.50 milyon olması gerekmektedir. Çocuklarda ise yaş aralığına göre değişiklik göstermektedir. Prematüre bebekler de oran aynı olmakla birlikte, bebeklerin ilk haftasında bu oran 4.00 ve 6.60 oranına doğru gitmektedir. Zaman zaman yapılan egzersizler dahilinde ise yetişkinlerde bu oranlar düşük görülse de yanlış bir değer olarak görmemiz gerekmektedir. Tehlike arz eden bir konu olmadığını bilmeniz gerekmektedir.