Rekabet Kurulu, Spotify’ın Türkiye’deki stratejilerinin rekabet karşıtı etkilere yol açtığı iddialarıyla inceleme başlattı. Platformun rakipleri zorlaştırıcı eylemleri ve telif ücretleri ile sanatçılar arasında ayrımcılık yapılıp yapılmadığı değerlendirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Rekabet Kurulu, 28 Haziran 2025 tarihli toplantısında, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify Dijital Yayıncılık Hizmetleri AŞ, Spotify Yönetim Destek Hizmetleri AŞ ve Spotify AB’den oluşan ekonomik bütünlüğe (Spotify) yönelik inceleme başlattı.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, Spotify’ın Türkiye’deki stratejilerinin ve politikalarının müzik endüstrisinde rekabet karşıtı etkilere yol açtığı iddiaları üzerine alındı.

Kurul, Spotify’ın rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, telif ücretlerinin dağılımını etkilediği ve platformda yer alan sanatçılar ile içerik üreticileri arasında görünürlük gibi konularda ayrımcılık yaptığı iddialarını mercek altına alacağı kaydedildi. İnceleme, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğini detaylı bir şekilde değerlendirmeyi amaçlarken Rekabet Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geniş kullanıcı tabanına sahip Spotify’ın müzik endüstrisindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirtti.