Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen e-sınav, Afyonkarahisar Gençlik Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 10 Nisan’da başlayan sınav süreci, 1436 gencin katılımı ile 26 Nisan’da tamamlanacak. E-sınavın; ‘Fen Bilimleri, Matematik, Algoritma ve Genel Kültür’ alanlarındaki sorulardan oluştuğu bildirildi. Sınav ile öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve muhakeme becerilerini ölçmeyi hedefliyor.

Deneyap Türkiye tarafından yürütülen süreçte, öğrenci seçimi aşamalarının planlanan takvim doğrultusunda devam edeceği kaydedildi.