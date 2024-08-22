Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verme kararı aldı. Bu arazilerin mülkiyeti gerçek ya da tüzel kişilere ait olup, yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanan "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik" ile yürürlüğe girdi. Yönetmelik, üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin, vasıf değiştirilmeden ve tarımsal üretim şartıyla kiralanmasını içeriyor.

Bu doğrultuda, Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek. Kiralanacak arazilerin belirlenmesi amacıyla her il veya ilçede "Arazi Tespit Komisyonu" oluşturulacak. Komisyon, il müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında, toplam beş asil ve iki yedek üyeden meydana gelecek. Komisyon, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve diğer kamu kurumlarından sağlanan veriler üzerinden tespit çalışmaları yapacak ve bu çalışmalar yerinde kontrol edilecek. Bakanlık, komisyonun kullanacağı verileri sağlayacak.

Tarım arazilerinin tespitinde, içinde bulunulan yılın 1 Eylül tarihi ile hasat dönemi arasındaki süre göz önünde bulundurulacak ve bu süreç en geç 31 Ağustos'a kadar tamamlanacak. Kontrol süreci sonunda, ekonomik bütünlüğe sahip parseller ile komisyon tarafından ekonomik tarımsal üretim yapılabileceği değerlendirilen parseller belirlenecek. Ancak dikili ve örtü altı tarım arazileri bu kiralama işlemlerinin dışında tutulacak. Ekonomik olarak tarımsal üretim için uygun olmayan araziler ise kiralama sürecine dahil edilmeyebilecek.

Kiralanacak tarım arazilerinin bir kısmının işlenmemesi durumunda, bu alanlar işlenmeyen tarım arazisi olarak değerlendirilecek. Belirlenen kira bedeli ise komisyon tarafından takdir edilen rayiç kira bedelinden düşük olamayacak. Kesinleşen kiralanacak tarım arazileri listesi, elektronik ortamda ve il müdürlüğünün internet sitesinde yedi gün süreyle ilan edilecek.

İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, başvuru formunu eksiksiz doldurarak ilan süresi içinde il müdürlüğüne başvuruda bulunacaklar. Başvurular ayrıca Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilecek. Kiralamada öncelik, arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına verilecek. Birden fazla talep olması durumunda, en yüksek teklifi veren kişi ya da kuruluşa kiralama yapılacak.

Sözleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde tarım arazisi kiracısına teslim edilecek. Kiralanan araziler, Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden yararlanabilecekler. Kira bedeli, arazi sahibine ödenecek. Arazi maliklerine ulaşılamaması halinde, kira bedelleri Bakanlıkça belirlenen bir kamu bankasında üçer aylık vadeli hesaplarda tutulacak. Mülkiyetinde ihtilaf bulunan tarım arazilerinde ise, ihtilaf giderildikten sonra biriken kira geliri hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.

Kiracı, kiraladığı araziyi yönetmeliğe ve kira sözleşmesine aykırı şekilde kullanırsa, arazi sahiplerinin hakları saklı kalmak kaydıyla, bir sonraki yıl yapılacak kiralamalarda teklif veremeyecek. Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde ise, benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç tarım arazisi emsal alınacak. Emsal olarak seçilecek arazilerin, akrabalar arası kiralamalar gibi özel amaçlı kiralama bedelleri içermemesi gerekecek.