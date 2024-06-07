Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Sultan 2. Mahmud’un eşi ve Sultan Abdülaziz’in annesi, hayırseverliğiyle tanınan Pertevniyal Valide Sultan’ın türbesi restorasyonunun tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Pertevniyal Valide Sultan Türbesi düzenlenen törenle açıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından Pertevniyal Valide Sultan’ın türbesi Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla açıldı.

"Bizim tarihimizde hayırsever, en önemli kadın figürlerinden biridir"

Pertevniyal Valide Sultan Türbesi’nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Valide Sultanımızın en önemli özelliği hayırseverliği. Herkesin derdine koşan, Aksaray’da da birçok cami, medrese ve hayratlar yaptırmış. Bizim tarihimizde hayırsever en önemli kadın figürlerinden biridir. Böyle bir kadın figür. Türbenin çok uzun zamandır bakım ihtiyacı vardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz bir proje başlattık. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla İstanbul’daki türbeleri özel olarak ele almaya karar verdik. Biz buna ’ecdada saygı’ aynı zamanda ’sanata ihya’ dedik. Türbelerimiz aynı zamanda güzel bir sanat eseri. Hepsinde çok güzel işçilikler var. Kalem işleri, hat işçilikleri var. Bunları bir proje olarak ele aldık. Pertevniyal Valide Sultan Türbemizde bunlardan bir tanesidir. Bugüne kadar 48 tanesini tamamladık. Şu an uhdemizde 124 tane türbemiz var. Bu sene 24 tanesinin ihalesine başlayacağız. İnşallah 2026 yılına kadar ihyasını ve bakım onarımını gerçekleştireceğiz. Restorasyon süreçlerinin çok aşaması var. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce başladık. 6-8 ay arasında bitti" dedi.

Pertevniyal Valide Sultan kimdir

Asıl Adı Hasna Besime olan Pertevniyal Valide Sultan 1829 yılında Sultan 2. Mahmud ile evlendi. 10 yıllık bir evlilikten sonra eşi ölen Hasna Besime Sultan’ın oğlu Abdülaziz, 25 Haziran 1861 tarihinde Sultan Abdülmecid’in ölümü üzerine tahta geçince Pertevniyal Valide Sultan unvanını aldı. Oğlunun bütün saltanatı boyunca Valide Sultan kalarak hayır hasenata çok önem verdi. Pertevniyal Lisesi’ni, Pertevniyal Valide Sultan Camii’ni inşa ettiren Valide Sultan’ın, Konya Aziziye Camii’nin yapımında da büyük maddi yardımları oldu. Ayrıca Yusufpaşa’da bulunan Aksaray Mahmudiye İlk Öğretim Okulu’nu eşi Sultan 2. Mahmud adına yaptırdı. Oğlu hayatını kaybedince Valide Sultanlık dönemi bitti ve 7 yıl daha yaşadı. 5 Şubat 1883 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda öldü. İstanbul’un Aksaray semtinde bulunan kendisinin yaptırmış olduğu Pertevniyal Valide Sultan Camii’ndeki, Pertevniyal Valide Sultan Türbesi’ne defnedildi.