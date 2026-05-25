Pendik'te bir motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Pendik Batı Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde seyir halinde olan motosiklet, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü yola savrularak hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.