Yağış sonrasında yolun ortasında sularla beraber açılan rögar kapağının otomobili metrelerce savurduğu anlar kameraya yansıdı. Arka tekerleri 2 metre havaya kalkan otomobil, takla atmaktan son anda kurtuldu.

Beton mikseri düz yolda devrildi: 1 ölü Beton mikseri düz yolda devrildi: 1 ölü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarlarından sonra Tekirağ’ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağış etkisinin gösterdi. Çorlu merkez Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yağışın etkisiyle, yolda bulunan rögar kapağı açıldı. O sırada 59 AGS 010 plakalı otomobil, yoldaki rögar kapağına çarparak metrelerce savuruldu. Otomobilin takla atmaktan son anda kurtulduğu o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, araçta maddi hasar meydana geldi.