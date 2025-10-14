Boğaz’ın en gözde noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy’de bulunan ve Rus iş adamı sahibi olduğu iddia edilen lüks villadaki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Villanın son hali havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy’deki lüks villada daha önce kaçak inşaat ve restorasyon faaliyetleriyle ilgili iddialar gündeme gelmişti. Rus iş adamı Roman Abramoviç’e ait olduğu öne sürülen villa, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden dikkatleri üzerine çekti. İki köprü manzarasına sahip konumuyla öne çıkan yapının restorasyon çalışmalarının tamamlandığı görülürken, villanın ihtişamlı görüntüsü havadan görüntülendi.

Ne olmuştu

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olarak ifade veren CHP üyesi T.E., Vaniköy’deki bazı villalarda kaçak yapılar için belediyeye rüşvet verildiğini iddia etmişti. İddia üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Ağustos 2024 tarihinde bölgede incelemeler yaptı. İzinsiz inşaatın belediye izniyle başlatıldığı tespit edildi ve inşaat faaliyetleri durduruldu. Organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’a ait olduğu öğrenilen villanın daha sonra Rus iş adamı Roman Abramoviç tarafından satın alındığı ortaya öne sürüldü.