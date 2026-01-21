İnegöl Belediyesi tarafından Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde öğrenim gören İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerini sınav döneminde yalnız bırakmadı. Her sınav döneminde yapılan ücretsiz çorba ikramı bu sınav döneminde de gerçekleştirildi. Kurulan çorba ikram çadırında 8 gün boyunca sabah 09.00 ile öğlen 12.00 saatleri arasında öğrencilere ücretsiz çorba ikramında bulunuldu. Öğrencilerin sınav stresi ve yoğun temposunu hafifletmeyi amaçlayan uygulama ile gençlerin sınav öncesinde sıcak bir çorba içerek moral bulmaları hedeflenirken, öğrenciler yapılan ikramdan büyük bir memnuniyet duydu. Bu jest öğrenciler için aynı zamanda bir motivasyon kaynağı da olurken, çorba ikramları hem öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü hem de sınav döneminde öğrencilere moral ve enerji sağladı.

“GENÇLERİMİZ İÇİN ELİMİZDEN GELEN TÜM DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Çorba ikramlarına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilerimizin her zaman yanında olduklarını ve onların başarısının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Taban, “Sınav dönemi, gençlerimiz için yoğun ve stresli bir süreçtir. Biz de İnegöl Belediyesi olarak küçük bir destekle onların yanında olmayı ve moral vermeyi amaçladık. Ücretsiz çorba ikramlarımızla öğrencilerimizin hem karınlarını doyurmak hem de sınav öncesinde kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak istedik. Hepimiz öğrenci olduk, bu dönemleri iyi biliyoruz. Gece geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilerimiz, sabahları en azından kahvaltı hazırlamak için zaman kaybetmeden, biraz daha dinlenerek okullarına gelsinler. Burada sıcacık çorbasını içip sınavına girsinler istedik. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir; onların rahat ve motive bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.