Aktif saha çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, 19 Ekim Muhtarlar günü vesilesiyle merkez mahalle muhtarlarına ziyarette bulundu. Sohbet havasında geçen ziyaretlerde muhtarların günü kutlanarak tatlı ikramında bulunuldu.

SORUNLARIN TESPİTİ VE ÇÖZÜMÜ İÇİN EN ÖNEMLİ MUHATAPLAR MUHTARLARDIR

Ziyaretler sonrasında açıklama yapan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, "Muhtarlarımızı önemsiyoruz ve onlara kıymet veriyoruz. Mahallelerimizle alakalı sorun ve eksiklikleri tespit ederken de ilk önce muhtarlarımızdan bilgi alıyoruz. Yereldeki sorunların tespiti ve çözümü için en önemli muhataplar muhtarlardır. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı da muhtarlarımıza bu değeri ve saygıyı her zaman vermiştir. Yine şu anda kırsal mahalle muhtarlarımıza da ziyaretlerimizi sürdürerek onların görüş ve önerilerini dinliyoruz" dedi.

MUHTARLARIN SORUNLARI OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Yıldız sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Muhtarlarımızın sorunları olduğunu da biliyoruz. Daha önceki açıklamamda da dile getirdiğim hususları yeniden hatırlatmak istiyorum. Muhtarlarımıza ayrı bir bütçenin oluşturulması, muhtar adaylarının birleşik oy pusulası ile seçimlere katılması, muhtarlık hizmet binalarının tamamlanması ve iyileştirilmesi, belediye meclislerine davet edilip karar alma süreçlerinde söz sahibi olabilmeleri elzemdir. Mesai saatlerinin düzenlenmesi ve yıllık izin hakkı gibi konuların yanında, Türkiye genelinde sayıları 50 bini aşan muhtarlarımızın tek bir çatı altında bir araya gelmesinin ve bu maksatla da ‘Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu hususlar için Saadet Partisi olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Saadet Partisi iktidarında tüm vatandaşlar ve meslek grupları değer görecek. Muhtarlarımız da gereken değeri görecek diyor, tüm ilçe halkımıza hayırlı günler diliyorum."