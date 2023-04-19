CHP Bursa Milletvekili adayı Erkan Dönmez, Saadet Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

CHP İlçe yönetimiyle birlikte SP İlçe Başkanlığını ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili adayı Erkan Dönmez’i SP İlçe Başkanı Hasan Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette parti yönetimleri, seçim döneminde birlikte hareket etme ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteyeceklerine daire mutabık kaldılar. Ayrıca Milletvekili seçimlerinde de Bursa’da CHP’ye oy verilmesi konusunda birlikte çalışma kararı alındı.

Hasan Eroğlu’da sosyal medya hesabından Dönmez’in seçim videosunu paylaşarak destek verdi. Eroğlu videoya, “Millet İttifakı olarak yaşanabilir bir İnegöl için kolları sıvadık. Şimdi İnegöl’ün gerçek değerlerine sesleniyoruz! Sana söz mobilyacım! Sadece mobilya değil; aynı zamanda marka üreten bir mobilya kent inşa edilecek” ifadesini kullandı.

MURAT ERDOĞAN