Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi Fatih Mucahid Berber yapmış olduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Kıymetli basın mensuplarımız değerli ilçe halkımız,

Saadet Partisi & Demokrat Parti grubu olarak Ocak ayı Belediye Meclis Toplantısına dair değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

İnegöl Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda toplamda 14 gündem maddesi görüşüldü. Bu gündem maddelerinden 4 tanesi siyasi partilerce teklif edilen gündemler oldu.

14 gündem maddesinin 8 tanesi ilgili komisyonlara havale edildi.

14 gündem maddesinden sadece iki tanesi oy birliği ile kabul edilirken diğer maddeler muhalefet partilerince kabul görmeyerek oy çokluğuyla geçti.

İNEGÖL MİLLET BAHÇESİNE 20.000.000 TL HİBE YAPILMASI:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bulunan Türkiye Çevre Ajansı tarafından İnegöl’deki Millet Bahçesinin yeşillendirilme işlemleri için 20.000.000 TL hibe yapılması hususunda görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle meclis üyelerine toplantı öncesi gönderilen gündem çağrısında maalesef buna ilişkin bir bilgi yoktu. Bu sebeple yapılan hibenin miktarı ve ne için yapıldığını ancak Alper Taban beyin toplantı anındaki sözlü ifadelerinden öğrenmiş olduk. Yine bu hibe için imzalanacak olan protokolün içeriğine dair de maalesef meclis üyelerine bir bilgilendirme yapılmadı. Bilgilendirme eksikliği sebebiyle bu gündem maddesine dair çekimser kaldığımızı ifade etmek istiyoruz.

Diğer taraftan İnegöl’ün birçok öncelikli problemlerinin, Hocaköy barajı başta olmak üzere birçok bitmeyen projelerinin olduğu bir dönemdeyiz. Merkezi idarenin tasarruf tedbirleri olarak bir çok şeyi kısıtladığı bir dönemdeyiz. Böyle bir ortamda hangi vesile ile gelmiş olursa olsun bu milletin bütçesinden İnegöl’e gelen 20 milyon TL ‘lik bir hibenin de Millet Bahçesinin yeşillendirilmesinde kullanılmasını vicdanen kabul etmediğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

“İKİ YENİ MÜDÜRLÜK GEREKLİ Mİ?” SORUSUNA CEVAP ARADIK

Saadet Partisi & Demokrat Parti grubu olarak ret oyu kullandığımız bir diğer gündem maddesi ise İnegöl Belediyesi bünyesinde kurulması istenen iki yeni müdürlükle ilgili oldu.

Oylanan gündem teklifinde İnegöl Belediyesinde “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü” ve “Araştırma Geliştirme Müdürlüğü” olarak iki yeni birim daha kurulması talep edildi. Bursa’nın tüm ilçe belediyelerinde bu müdürlükler var mı diye araştırma yaptık. Sadece Osmangazi Belediyesi’nde her iki müdürlüğün birden kurulmuş olduğunu görüyoruz. Nilüfer ve Gemlik Belediyesi başta olmak üzere birçok belediyede ise her iki müdürlük olmadan işleyiş yürütülüyor. Bu anlamda İnegöl’ün bu iki müdürlüğe gerçekten ihtiyacı olup olmadığını anlamamız gerekli. Bunun için de yeterli bilgiye sahip olmadığımızı ifade ettik. Bu iki müdürlüğün bütçeye ek bir yük getireceğini de ayrıca ifade ederek konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini talep ettik. Ancak bu talebimiz Alper Taban tarafından kabul görmeyince mevcut haliyle bizlere yapılan izahat da tatmin edici olmadığından yapılan teklife ret oyu kullandık.

FİKRET BAYRAM DENETİM KOMİSYONUNDA

Her yıl Ocak ayı meclis toplantısında Denetim Komisyonu oluşturularak bu komisyon tarafından bir önceki yılın gelir ve giderleri ve hesap kayıtları incelenir. Bu doğrultuda 5 kişiden oluşan komisyona meclis çoğunluğu gereği AKP 3 tane, MHP 1 tane, SAADET Partisi de 1 tane üye verebilir. Yapılan oylama neticesinde Fikret BAYRAM bey Saadet Partisi & Demokrat Parti grubu adına bu komisyonda yer almış oldu. Oylama yöntemiyle ilgili yapılan bir hata ise yine grubumuzun uyarısı ile düzeltilmiş oldu.

KOMİSYON VE MECLİS KARARINA KADAR CEZALAR BEKLETİLSİN

İnegöl’de belediyemizce yapılan kameralı denetim sistemini yerinde bulduğumuzu ve bunun sayısının artırılarak denetimlerin devam etmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Bununla birlikte uygulamada adaletsiz yaşanmaması için yapılan bir yanlışın düzeltilmesiyle ilgili verdiğimiz gündem teklifi kabul edilerek trafik komisyonuna havale edildi. Grubumuzdan Fatih Berber söz alarak komisyon kararı ve bir sonraki meclis kararına kadar uygulanan hatalı park cezalarının kenarda bekletilerek encümence karara bağlanmamasını talep etti.

Temennimiz odur ki vatandaşlarımızı normal cezanın üç katı tutarında bir cezayla muhatap eden bu idari yaptırım cezalarından dönülmesi ve verilecek cezanın o konuyla ilgili olan trafik cezasını geçmemesidir.

Saadet Partisi & Demokrat Parti grubu olarak ilçe halkımızın bizlere yüklediği muhalefet sorumluluğu gereği her konuyu titizlikle incelediğimizi, hayırlı hizmetleri teşvik ettiğimizi ancak yanlışların da olmaması için gayretle çalıştığımızı ifade ediyoruz.

İnşallah 2025 yılı ilçemiz ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olur.

İnşallah içinde bulunduğumuz mübarek üç aylar başta Doğu Türkistan ve Gazze olmak üzere tüm mazlumların zaferlerine vesile olur.